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Наглое требование боевиков: в Минобороны назвали причину срыва инспекции позиций ВСУ

10 сентября 2020, 14:55

Украинская сторона получила новые требования "ДНР".

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ВСУ на Донбассе / Facebook.com/people/Sergey-Vagano

В Министерстве обороны прокомментировали отмену инспектирования позиций ВСУ на Донбассе.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, утром 10 сентября украинская сторона получила новые требования по поводу инспектирования позиций ВСУ.

"Услышали большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу, нарушают договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, и еще больше унижают ОБСЕ как нейтрального и объективного посредника", - рассказали в Минобороны.

"Делаем вывод, что на самом деле представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО и их „крыша" в Москве прекрасно понимают — инспектирование еще раз доказало бы лживость всего того, что звучало из Донецка в течение нескольких недель по району возле Шумов. Именно поэтому они начали предлагать совсем другие точки для инспектирования", — подчеркивается в заявлении МО.

В ведомстве констатировали, что инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена сегодня.

"Ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе целиком остается на российской стороне, которая имеет полный контроль над незаконными вооруженными формированиями в ОРДЛО", — подчеркнули в Минобороны.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с отменой инспектирования позиций ВСУ у поселка Шумы под Горловкой. По его словам, инспекцию под Шумами перенесли из-за позиции представителей "ДНР".

  • 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после начала перемирия.
  • 7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" её на 10:00 9 сентября.
  • Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.
  • 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.
  • Как известно, 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.
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