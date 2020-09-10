Наглое требование боевиков: в Минобороны назвали причину срыва инспекции позиций ВСУ

ВСУ на Донбассе / Facebook.com/people/Sergey-Vagano

В Министерстве обороны прокомментировали отмену инспектирования позиций ВСУ на Донбассе.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, утром 10 сентября украинская сторона получила новые требования по поводу инспектирования позиций ВСУ.

"Услышали большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу, нарушают договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, и еще больше унижают ОБСЕ как нейтрального и объективного посредника", - рассказали в Минобороны.

"Делаем вывод, что на самом деле представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО и их „крыша" в Москве прекрасно понимают — инспектирование еще раз доказало бы лживость всего того, что звучало из Донецка в течение нескольких недель по району возле Шумов. Именно поэтому они начали предлагать совсем другие точки для инспектирования", — подчеркивается в заявлении МО.

В ведомстве констатировали, что инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена сегодня.

"Ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе целиком остается на российской стороне, которая имеет полный контроль над незаконными вооруженными формированиями в ОРДЛО", — подчеркнули в Минобороны.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с отменой инспектирования позиций ВСУ у поселка Шумы под Горловкой. По его словам, инспекцию под Шумами перенесли из-за позиции представителей "ДНР".