В Минобороны похвастались новыми сухпайками - чем будут кормить бойцов

В ВСУ изменили питание для солдат

В ВСУ похвастались тем, что значительно улучшили сухпайки для украинских бойцов. В новом варианте добавили больше мяса, а жестяные банки заменили на алюминиевые реторт-пакеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Для украинских бойцов планируют разработать меню из 24-х вариантов. В ведомстве утверждают, что все сухпайки будут разнообразными и удобными в использовании при условиях выполнения задач. На сегодня уже готовы два варианта рациона.

Как отметили в Минобороны, новый сухпаек содержит:

100 г мясной консервы,

60 г паштета,

280 г гарнира

50 г мяса,

печенье, мед, чай и кофе.

В данный момент бойцы получают пайки в двух вариантах, но они оба устаревшие и срок для употребления рассчитан на сутки.

В последний раз питание для военных обновлялось в 2018 году. Тогда меню было составлено согласно стандартам НАТО. В меню вошли 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Сухпаек содержит: первые и вторые блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и тому подобное. Также в комплекте специальные реторт-пакеты - беспламенные грелки для разогрева блюд.

Как ранее писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали отмену инспектирования позиций ВСУ на Донбассе. Утром 10 сентября украинская сторона получила новые требования по поводу инспектирования позиций ВСУ.