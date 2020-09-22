В Минобороны похвастались новыми сухпайками - чем будут кормить бойцов

Для украинских бойцов планируют разработать меню из 24-х вариантов.
В ВСУ похвастались тем, что значительно улучшили сухпайки для украинских бойцов. В новом варианте добавили больше мяса, а жестяные банки заменили на алюминиевые реторт-пакеты.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Для украинских бойцов планируют разработать меню из 24-х вариантов. В ведомстве утверждают, что все сухпайки будут разнообразными и удобными в использовании при условиях выполнения задач. На сегодня уже готовы два варианта рациона.
Как отметили в Минобороны, новый сухпаек содержит:
- 100 г мясной консервы,
- 60 г паштета,
- 280 г гарнира
- 50 г мяса,
- печенье, мед, чай и кофе.
В данный момент бойцы получают пайки в двух вариантах, но они оба устаревшие и срок для употребления рассчитан на сутки.
В последний раз питание для военных обновлялось в 2018 году. Тогда меню было составлено согласно стандартам НАТО. В меню вошли 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Сухпаек содержит: первые и вторые блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и тому подобное. Также в комплекте специальные реторт-пакеты - беспламенные грелки для разогрева блюд.
Как ранее писал Главред, в Министерстве обороны прокомментировали отмену инспектирования позиций ВСУ на Донбассе. Утром 10 сентября украинская сторона получила новые требования по поводу инспектирования позиций ВСУ.