В Минобороны рассказали, какие выводы сделаны из автокатастрофы Ан-26

Авиакатастрофа под Харьковом / УНИАН

Руководство украинского Минобороны запретило использование самолетов модели Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева (Харьковская область).

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана.

Чиновник 28 сентября 2020 года проинформировал Владимира Зеленского ‒ в рамках исполнения его приказа в Украине временно было запрещено использование самолетов Ан-26.

Кроме того, по словам министра обороны, сейчас специалисты продолжают расшифровывать бортовых самописцев потерпевшего катастрофу самолета. В ГБР направлены пленки с записями голосов экипажа.

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Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевым: