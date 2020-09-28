В Минобороны рассказали, какие выводы сделаны из автокатастрофы Ан-26

Министр обороны Андрей Таран отрапортовал президенту Владимиру Зеленскому по поводу автокатострофы Ан-26 под Чугуевым.
Руководство украинского Минобороны запретило использование самолетов модели Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева (Харьковская область).
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана.
Чиновник 28 сентября 2020 года проинформировал Владимира Зеленского ‒ в рамках исполнения его приказа в Украине временно было запрещено использование самолетов Ан-26.
Кроме того, по словам министра обороны, сейчас специалисты продолжают расшифровывать бортовых самописцев потерпевшего катастрофу самолета. В ГБР направлены пленки с записями голосов экипажа.
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Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевым:
- Самолет Ан-26 рухнул на землю в минувшую пятницу, 25 сенятря, около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта города Чугуев (Харьковская область).
- Самолет ВСУ из военной части А-4104 потерпел крушение во время захода на посадку. Он загорелся, пожар удалось потушить к 21:55. На борту Ан-26 находились 27 курсантов и офицеров Харьковского университета ВС ВСУ имени Кожедуба.
- 26 человек погибли в результате крушения.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самолет потерпел крушение во время проведения тренировочных маневров.
- Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер назвал предварительной причиной катастрофы отказ левого мотора самолета.
- Министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что, согласно предварительной информации, причиной катастрофы Ан-26 стал отказ датчика в двигателе.
Автор: Дмитрий Видоменко