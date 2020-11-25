В Минобразования оправдали учебник, где рак предлагают лечить содой

Авторы учебника советуют лечить рак содой / УНИАН

В Министерстве образования заявили, что даже после резонанса не собираются убирать из обихода учебник по химии за 9 класс, где говорится о лечении рака содой.

Как сообщается в официальном ответе министерства на запрос издания hromadske, данная информация "способствует развитию критического мышления" у школьников. Кроме того, автор, по заверению министерства, хотела рассказать как можно больше интересного о соде.

В ведомстве подчеркнули, что факты поданы не как основные, а как дополнительные с меткой "Внимание!" и с рекомендацией посоветоваться с врачом перед употреблением. Отметим, в Минобразования считают, что обычная сода обладает целебными свойствами.

Читайте такжеСССР уничтожил украинское село: Сеть поразил новый учебник по истории"Информация о соде не является трендом нетрадиционной медицины. Сегодня пищевую соду используют в официальной народной медицине, косметологии, кулинарии, химической, легкой и текстильной промышленности, металлургии, сельском хозяйстве. Она входит в состав многих аптечных препаратов, в частности лекарств против кашля, изжоги, гастрита. Раствор соды выводит из организма яд и токсины, снимает отек легких, помогает при большой потере крови человеком. Исследования в медицине показывают, что сода иногда эффективнее синтетических лекарств, так как она входит в состав крови и в случае введения восстанавливает ее нормальную структуру", — говорится в ответе ведомства.

Ошибки в учебниках - что было ранее: