В Минобразования оправдали учебник, где рак предлагают лечить содой

В ведомстве уточнили, что информация была подана, как дополнительная.
В Министерстве образования заявили, что даже после резонанса не собираются убирать из обихода учебник по химии за 9 класс, где говорится о лечении рака содой.
Как сообщается в официальном ответе министерства на запрос издания hromadske, данная информация "способствует развитию критического мышления" у школьников. Кроме того, автор, по заверению министерства, хотела рассказать как можно больше интересного о соде.
В ведомстве подчеркнули, что факты поданы не как основные, а как дополнительные с меткой "Внимание!" и с рекомендацией посоветоваться с врачом перед употреблением. Отметим, в Минобразования считают, что обычная сода обладает целебными свойствами.
Читайте такжеСССР уничтожил украинское село: Сеть поразил новый учебник по истории"Информация о соде не является трендом нетрадиционной медицины. Сегодня пищевую соду используют в официальной народной медицине, косметологии, кулинарии, химической, легкой и текстильной промышленности, металлургии, сельском хозяйстве. Она входит в состав многих аптечных препаратов, в частности лекарств против кашля, изжоги, гастрита. Раствор соды выводит из организма яд и токсины, снимает отек легких, помогает при большой потере крови человеком. Исследования в медицине показывают, что сода иногда эффективнее синтетических лекарств, так как она входит в состав крови и в случае введения восстанавливает ее нормальную структуру", — говорится в ответе ведомства.
Ошибки в учебниках - что было ранее:
В украинском учебнике для девятого класса по химии обнаружили информацию о том, что пищевая сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкологических заболеваниях.
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