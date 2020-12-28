В Минобразования пояснили, почему и как реформируют ЗНО в Украине

Недавно утвержденный руководителем Минобразования Сергей Шкарлет поделился планами по трансформации Внешнего независимого оценивания.
Сергей Шкарлет, руководитель украинского Министерства образования, рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание или ЗНО) для абитуриентов.
Информацию чиновник изложил в интервью порталу Страна. По его словам, ЗНО для выпускников школ останется обязательным, но точно будет переформатировано. К примеру, в виде IQ-теста (теста на интеллектуальные способности).
"ВНО уже и в этом году из-за пандемии было оформлено в рамках государственной итоговой аттестации. И ГПА в форме ВНО. ВНО – инструмент антикоррупционной политики по поступлению в учреждения высшего образования. Но оно было внедрено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих поступать. Сегодня картина прямо противоположная. Лицензионных мест в Украине – под 1 миллион, а желающих поступать – 300 тысяч", – отметил Шкарлет.
По его министра образования, причина такой тенденции чрезвычайно проста – нехватка выпусников.
"Просто нет уже столько выпускников", ‒ заметил Шкарлет.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Министерстве образования приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе.
- В 2021 году сдавать этот тест будут только абитуриенты, которые поступают на гуманитарные и социальные специальности.