В Минобразования пояснили, почему и как реформируют ЗНО в Украине

Почему и как реформируют ЗНО в Украине / УНИАН

Сергей Шкарлет, руководитель украинского Министерства образования, рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание или ЗНО) для абитуриентов.

Информацию чиновник изложил в интервью порталу Страна. По его словам, ЗНО для выпускников школ останется обязательным, но точно будет переформатировано. К примеру, в виде IQ-теста (теста на интеллектуальные способности).

"ВНО уже и в этом году из-за пандемии было оформлено в рамках государственной итоговой аттестации. И ГПА в форме ВНО. ВНО – инструмент антикоррупционной политики по поступлению в учреждения высшего образования. Но оно было внедрено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих поступать. Сегодня картина прямо противоположная. Лицензионных мест в Украине – под 1 миллион, а желающих поступать – 300 тысяч", – отметил Шкарлет.

По его министра образования, причина такой тенденции чрезвычайно проста – нехватка выпусников.

"Просто нет уже столько выпускников", ‒ заметил Шкарлет.

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