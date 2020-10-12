В Минобразования рассказали, закроют ли детские сады из-за Covid-19/ УНИАН

В условиях, когда практически каждый день медики фиксируют коронавирусные антирекорды, детские сады не будут закрываться. Дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме ‒ при неукоснительном соблюдении всех санитарных норм.

Об этом в своем Telegram-канале написал и.о. руководителя Министерства образования Сергей Шкарлет.

"Все учреждения дошкольного образования продолжат свою работу в обычном режиме. Однако они должны учитывать все рекомендации Министерства здравоохранения и главного санврача Украины", ‒ заявил он.

По словам Шкарлета, если в дошкольном учреждении у кого-то обнаруживают китайский коронавирус Covid-19, то группа либо весь детский сад должны уйти на двухнедельный карантин.

До того, в Минобразовании сообщали, что в связи с большой заболеваемостью коронавирусом в Украине и предстоящими выборами, было принято решение отправить на удаленное обучение студентов высших учебных заведений.

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