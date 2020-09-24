В Минске рассказали, как ответят на бойкот Киева

Украина просит перенести совместный форум с Беларусью / УНИАН

Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в белорусском Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью изданию Украина Бизнес Ревю.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. … В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь… Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - отметил посол Беларуси.

По словам белорусского дипломата, фактически была перечеркнута совместная подготовительная работа и в первую очередь пострадают экономики стран, межрегиональные связи.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - добавил Сокол.

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Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после проведения там президентских выборов.

По его словам, если официальный Минск не остановит агрессивные действия правоохранителей, направленные против своего народа, то "этой власти не будет".