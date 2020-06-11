В Минске встретились делегации ТКГ Украины и России: результаты

Переговоры в Минске снова состоялись / censor.net.ua

В Минске 11 июня состоялась встреча российской и украинской делегаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщается на сайте Офиса президента, стороны встретились для обсуждения повышения эффективности переговоров.

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", — сказано в сообщении.

В Офисе президента не уточнили рассмотрение вопросов в ходе встречи, а также ее результат.

Впрочем, в Украине отметили, что повысить эффективность переговоров в ближайшее время не удастся, поскольку пророссийские представители отказываются слышать. В частности, об этом рассказал журналист Денис Казанский, который недавно вошел в состав группы. Он сообщил, что представители России на предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы по видеоконференции игнорировали Украину, а делегаты из неподконтрольных территорий вели себя по-хамски и перебивали модераторов.

По словам Казанского, в видеоконференции принимали участие украинская делегация, модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Борис Грызлов и представители ОРДЛО.

Читайте также"Забиваемся в угол": Сивохо прошелся по изменениям в составе ТКГ"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", – сказал Казанский.

Журналист добавил, что с переговорщиками от оккупированного Донбасса было крайне сложно общаться, поскольку они отказываются воспринимать правдивую информацию.

"Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии", – написал он.

Казанский отметил, что Грызлов был крайне недоволен тем, что Украину на переговорах представляли "бывшие жители Донбасса".

Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.