УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Минске встретились делегации ТКГ Украины и России: результаты

11 июня 2020, 23:19

Российская сторона традиционно пыталась игнорировать украинских коллег.

Переговоры в Минске
Переговоры в Минске снова состоялись / censor.net.ua

В Минске 11 июня состоялась встреча российской и украинской делегаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщается на сайте Офиса президента, стороны встретились для обсуждения повышения эффективности переговоров.

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", — сказано в сообщении.

В Офисе президента не уточнили рассмотрение вопросов в ходе встречи, а также ее результат.

Впрочем, в Украине отметили, что повысить эффективность переговоров в ближайшее время не удастся, поскольку пророссийские представители отказываются слышать. В частности, об этом рассказал журналист Денис Казанский, который недавно вошел в состав группы. Он сообщил, что представители России на предыдущем заседании Трехсторонней контактной группы по видеоконференции игнорировали Украину, а делегаты из неподконтрольных территорий вели себя по-хамски и перебивали модераторов.

По словам Казанского, в видеоконференции принимали участие украинская делегация, модераторы из ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, представитель России Борис Грызлов и представители ОРДЛО.

Читайте также"Забиваемся в угол": Сивохо прошелся по изменениям в составе ТКГ"Как уже стало понятно, российская сторона всегда ведет себя одинаково. Представитель РФ обязательно опаздывает минут на 30-40, а когда включается, то старается максимально избегать диалога и почти не принимает в нем участие. Таким поведением россияне демонстрируют, что якобы не являются стороной конфликта, но выглядит откровенно смешно. Какой-то детский сад", – сказал Казанский.

Журналист добавил, что с переговорщиками от оккупированного Донбасса было крайне сложно общаться, поскольку они отказываются воспринимать правдивую информацию.

"Ответ с нашей стороны был симметричным, только в более корректной форме. Суть ситуации в том, что любая претензия российской стороны к переселенцам применима и к ней самой. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии", – написал он.

Казанский отметил, что Грызлов был крайне недоволен тем, что Украину на переговорах представляли "бывшие жители Донбасса".

Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.

Денис Казанский Трехсторонняя контактная группа трехсторонние переговоры ТКГ переговоры новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В Минске встретились делегации ТКГ Украины и России: результаты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:19
В Минске встретились делегации ТКГ Украины и России: результаты
23:13
Полиция приняла решение по делу Ефремова о распространении наркотиков
23:01
Ляшко пояснил антирекорд по коронавирусу в Украине
22:34
Новый альбом и коллаборация - что за ВечерИночка у Веры Брежневой Видео
22:33
В Киеве временно приостановят бесплатный проезд для ветеранов АТО
22:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июня: карьерный взлет, приключения и обманы Видео
22:29
Катя Осадчая поразила красотой на откровенном фото
22:28
В Киеве коронавирус обнаружили у работников ресторанов
22:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 11 июня
21:38
Стало известно, когда Египет откроется для туристов после пандемии
21:35
"Все зависит от нас": Минздрав оценил вероятность второй волны коронавируса
21:11
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
21:05
Врач пояснила, как защититься от коронавируса во время жары
20:50
Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины
20:38
В ЕС назвали важные условия для открытия границ украинцам
20:07
В США завершили испытания ядерной бомбы B61-12: зрелищное видео Видео
20:04
В Раде ошарашили истинной причиной переноса открытия кинотеатров
19:54
Дело Стерненко: названы дата и время заседания суда Видео
19:28
"Уникальное событие": в Голосе отреагировали на уход Вакарчука из Рады
19:20
Активисты возмущены ужасным ремонтом австрийского здания на Львовщине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять