В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий

Украинцам урежут пенсии / 2000.ua

В Украине в будущем, по всей вероятности, средний размер пенсии сократится с 29% до 20% от средней заработной платы.

"Уже сейчас имеем среднюю пенсию 29% от средней зарплаты, а в перспективе будет не более 20%. Например, имея зарплату 10 тысяч гривен, человек получит 2 тысячи гривен пенсии. Вот об этом говорил премьер. Будет ли это та пенсия, которая обеспечит достойную жизнь? Точно нет", – цитирует Лига.нет министра соцполитики Марину Лазебную.

По словам главы ведомства, важно уже сейчас планировать принятие ряда мер для обеспечения граждан в будущем пенсионными выплатами.

Минсоцполитики предлагает:

Существенно увеличить налоги.

Снизить размер пенсий.

Сделать нормой, когда у пенсионеров, кроме солидарной пенсии, есть хотя бы еще один источник дохода, собственные пенсионные накопления.

"Эта ситуация не уникальна для Украины, с ней столкнулись все развитые страны мира. Поэтому они начали вводить системы пенсионного накопления в различных формах", - сказала министр.

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Пенсии в Украине

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила - правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства и проведет повышение пенсий для украинцев в ближайшие месяцы, а также в 2021 году.

Руководство Министерства социальной политики в лице Марины Лазебной считает, что в случае прекращения субвенций из госбюджета украинский Пенсионный фонд сможет выплачивать пенсию в размере не выше 1,850 тысячи гривен.