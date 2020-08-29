В Минсоцполитики рассказали, за что могут аннулировать субсидию

Стало известно, кому могут аннулировать субсидию / УНИАН

В Украине действует 373 постановление Кабмина, которое позволяет аннулировать субсидии семьям, у которых появились долги по коммуналке.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма – безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями-поставщиками услуг", – объяснил Музыченко.

Чиновник особо отметил, что особенность заключается в том, что до конца отопительного периода, то есть до апреля 2020 года, действовала та форма, которую выбирал льготник.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – пояснил Музыченко.

Читайте такжеПродление карантина: в Кабмине рассказали, что будет с субсидиями на услуги ЖКХРанее в Кабмине рассказали, кого из граждан намерены оставить без субсидии в предстоящий отопительный сезон.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает ТСН.

По его словам, даже если летом субсидиантам не начислили выплаты, это не означает отмену помощи. Всем, кому переоформили помощь, начислят средства в положенные сроки и в тех же объемах.

Как только начнется отопительный сезон, субсидии вновь начнут насчитывать.