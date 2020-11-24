В Минюсте придумали новый вид наказания для преступников

По словам профильного министра, пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания.
В нашей стране совсем скоро может появиться новый вид наказания для преступников - речь идет о пробационном надзоре.
Сегодня Минюст уже подготовил соответствующий законопроект, заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробацоинный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - отметил Малюська.
Такую меру наказания будут применять к тем, кто совершил нетяжкие преступления. А внедрение пробационного периода снизит расходы на пенитенциарную систему.
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По оценкам Минюста, один заключенный в тюрьме "стоит" бюджету больше 10 000 гривен в месяц. Затраты на пробации около 900 гривен, поскольку не нужно тратить деньги на его содержание, питание и так далее.
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