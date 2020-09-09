В Минюсте рассказали, есть ли основания запрещать Партию Шария и ОПЗЖ

Анатолий Шарий / УНИАН

Руководитель украинского Министерства юстиции Денис Малюська озвучил позицию ведомства насчет требований от представителей националистических организаций (в первую очередь Национального корпуса) запретить Партию Шария и Оппозиционную платформу - За Жизнь, а также ответных требований от этих политических сил запретить Нацкорпус.

Об этом сообщает портал Страна.

По словам руководителя Минюста Малюськи, для запрета политический сил нужны законные основания ‒ к примеру, пропаганды свержения государственного строя, а также не своевременное создание региональных центров. Но сейчас оснований для запрета вышеуказанных партий в Минюсте не видят.

"Мы никого запрещать не будем. Для этого нет законных оснований. Мы подали иски на более 40 партий, так как есть четкие нарушения: они в течении шести месяцев не создали региональные центры. Все остальные — законы соблюдают", — рассказал Малюська.

Чиновник отметил ‒ даже если Минюст суд обяжет рассмотреть запрет Партии Шария и ОПЗЖ, позиция ведомства останется неизменной.

"Рассмотрим, оценим, но как я говорил, оснований для запрета нет. Поэтому даже если нас обяжут рассмотреть, мы рассмотрим, но не запретим, пока не появятся основания", - заявил министр юстиции.

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