В Минюсте рассказали, есть ли основания запрещать Партию Шария и ОПЗЖ

Требования националистов запретить конкретные политические силы прокомментировал лично руководитель Министерства юстиции Денис Малюська.
Руководитель украинского Министерства юстиции Денис Малюська озвучил позицию ведомства насчет требований от представителей националистических организаций (в первую очередь Национального корпуса) запретить Партию Шария и Оппозиционную платформу - За Жизнь, а также ответных требований от этих политических сил запретить Нацкорпус.
Об этом сообщает портал Страна.
По словам руководителя Минюста Малюськи, для запрета политический сил нужны законные основания ‒ к примеру, пропаганды свержения государственного строя, а также не своевременное создание региональных центров. Но сейчас оснований для запрета вышеуказанных партий в Минюсте не видят.
"Мы никого запрещать не будем. Для этого нет законных оснований. Мы подали иски на более 40 партий, так как есть четкие нарушения: они в течении шести месяцев не создали региональные центры. Все остальные — законы соблюдают", — рассказал Малюська.
Чиновник отметил ‒ даже если Минюст суд обяжет рассмотреть запрет Партии Шария и ОПЗЖ, позиция ведомства останется неизменной.
"Рассмотрим, оценим, но как я говорил, оснований для запрета нет. Поэтому даже если нас обяжут рассмотреть, мы рассмотрим, но не запретим, пока не появятся основания", - заявил министр юстиции.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Блогер Анатолий Шарий проиграл дело в Верховном суде Украины. В частности, суд отклонил его кассационную жалобу, в которой он просил признать недостоверной информацию о том, что он является "кремлевским проектом".
- Блогер пытался опровергнуть информацию, которая прозвучала в эфире телеканала Эспрессо.