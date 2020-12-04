В Минздраве дали четкий ответ по поводу введения локдауна в Украине

Ситуацию с вероятным введением локдауна в Украине прокомментировал руководитель Минздрава Максим Степанов.
Жесткий карантин (он же локдаун) в Украине вряд ли станут вводить до конца декабря нынешнего года.
Такое заявление сделал руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Говорит Большой Львов. По словам чиновника, к вышеуказанному выводу пришли в Минздраве после анализа результатов карантина выходного дня.
Чиновник обратил внимание ‒ количество новых зараженных COVID-19 в Украине составило около 15 тысяч человек (и эти цифры, по его словам, демонстрируют снижение уровня заболевших).
Кроме того, Степанов заявил, что власть понимает риски для бизнеса из-за возможного ужесточения ограничительных мероприятий накануне новогодних праздников.
"Мы можем четко сказать, что ‒ с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины ‒ вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", ‒ подчеркнул Степанов.
Также министр в очередной раз призвал украинцев неукоснительно четко придерживаться правил карантина ‒ чтобы достичь максимально положительного эффекта в контексте борьбы с эпидемией коронавируса.
Читайте такжеCOVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кто не попадает в ежедневную статистику
Локдаун в Украине: что известно о подготовке:
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
- 2 декабря Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".