В Минздраве дали четкий ответ по поводу введения локдауна в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Жесткий карантин (он же локдаун) в Украине вряд ли станут вводить до конца декабря нынешнего года.

Такое заявление сделал руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Говорит Большой Львов. По словам чиновника, к вышеуказанному выводу пришли в Минздраве после анализа результатов карантина выходного дня.

Чиновник обратил внимание ‒ количество новых зараженных COVID-19 в Украине составило около 15 тысяч человек (и эти цифры, по его словам, демонстрируют снижение уровня заболевших).

Кроме того, Степанов заявил, что власть понимает риски для бизнеса из-за возможного ужесточения ограничительных мероприятий накануне новогодних праздников.

"Мы можем четко сказать, что ‒ с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины ‒ вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", ‒ подчеркнул Степанов.

Также министр в очередной раз призвал украинцев неукоснительно четко придерживаться правил карантина ‒ чтобы достичь максимально положительного эффекта в контексте борьбы с эпидемией коронавируса.

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