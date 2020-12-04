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В Минздраве дали четкий ответ по поводу введения локдауна в Украине

4 декабря 2020, 08:43

Ситуацию с вероятным введением локдауна в Украине прокомментировал руководитель Минздрава Максим Степанов.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Жесткий карантин (он же локдаун) в Украине вряд ли станут вводить до конца декабря нынешнего года.

Такое заявление сделал руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Говорит Большой Львов. По словам чиновника, к вышеуказанному выводу пришли в Минздраве после анализа результатов карантина выходного дня.

Чиновник обратил внимание ‒ количество новых зараженных COVID-19 в Украине составило около 15 тысяч человек (и эти цифры, по его словам, демонстрируют снижение уровня заболевших).

Кроме того, Степанов заявил, что власть понимает риски для бизнеса из-за возможного ужесточения ограничительных мероприятий накануне новогодних праздников.

"Мы можем четко сказать, что ‒ с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины ‒ вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", ‒ подчеркнул Степанов.

Также министр в очередной раз призвал украинцев неукоснительно четко придерживаться правил карантина ‒ чтобы достичь максимально положительного эффекта в контексте борьбы с эпидемией коронавируса.

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Локдаун в Украине: что известно о подготовке:

  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
  • 2 декабря Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".
коронавирус Максим Степанов COVID-19 локдаун
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