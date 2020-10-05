В Минздраве назвали условия возвращения жесткого карантина из-за COVID-19

Максим Степанов / УНИАН

Министерство здравоохранения инициирует возвращение Украины к более жесткому карантину, если ситуация с COVID-19 будет иметь "угрожающий характер", заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, если ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться, то Минздрав будет инициировать возвращение более жестких карантинных ограничений.

"Понятно, что "локдаун" - это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае если ситуация будет принимать угрожающий характер, Министерство здравоохранения будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам", - подчеркнул Степанов.

Он также назвал главные проблемы с эпидемией.

"Если мы говорим о койках, то у нас на сегодняшний день отведено 36 тысяч кроватей под больных COVID-19. (Если больных будет больше - ред.) просто некуда будет их принимать. Мы же не можем, условно говоря, не принимать больных, не предоставлять помощь при инсультах и тому подобное. И конечно, это главное беспокойство, которое у нас возникает. То есть мы переоборудуем систему, мы добавляем кровати, добавляем кислород, но, извините, у нас просто может банально не хватить врачей, которые в состоянии предоставлять эту медицинскую помощь. Мы, возможно, еще на 15 тысяч коек увеличим", — добавил Степанов.

Читайте такжеЛокдаун из-за коронавируса: Степанов рассказал, к чему готовиться

Ранее Степанов заявил о том, что Украина поставит новый антирекорд по суточному числу заражений коронавирусом.

Глава Минздрава спрогнозировал, что Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.