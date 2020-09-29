В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19

Карантин в Украине / Reuters

По состоянию на вторник, 29 сентября нынешнего года, лишь один регион в Украине соответствует критериям Минздрава, которые разрешают смягчать коронавирусный карантин.

Об этом свидетельствуют данные, которые были обнародованы пресс-службой Минздрава.

Во всех областях, кроме Кировоградской, показатель заболеваемости Covid-19 за четырнадцать дней на 100 тысяч населения превышает максимально допустимый (40).

При этом по количеству коек в больницах и прочих учреждениях медицины, предназначенных для приема пациентов с Covid-19, а также охвату тестированием за последние семь дней все регионы соответствуют нормам Министерства здравоохранения.

В целом показатель заболеваемости в стране составляет 118,8 человек на 100 тысяч населения за последние две недели. Худшие показатели наблюдаются в Тернопольской и Черновицкой областях ‒ 355,2 и 209,6 соответственно.

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