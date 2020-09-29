УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19

29 сентября 2020, 15:57

В профильном ведомстве озвучили свежую статистику по ситуации с коронавирусом в регионах.

Карантин
Карантин в Украине / Reuters

По состоянию на вторник, 29 сентября нынешнего года, лишь один регион в Украине соответствует критериям Минздрава, которые разрешают смягчать коронавирусный карантин.

Об этом свидетельствуют данные, которые были обнародованы пресс-службой Минздрава.

Во всех областях, кроме Кировоградской, показатель заболеваемости Covid-19 за четырнадцать дней на 100 тысяч населения превышает максимально допустимый (40).

При этом по количеству коек в больницах и прочих учреждениях медицины, предназначенных для приема пациентов с Covid-19, а также охвату тестированием за последние семь дней все регионы соответствуют нормам Министерства здравоохранения.

Заболевание

В целом показатель заболеваемости в стране составляет 118,8 человек на 100 тысяч населения за последние две недели. Худшие показатели наблюдаются в Тернопольской и Черновицкой областях ‒ 355,2 и 209,6 соответственно.

Читайте такжеКарантин в красной зоне с 22 сентября: какие ждут ограничения

Коронавирус в Украине - что было ранее:

новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:32
Песков рассказал, уколят ли Путину вакцину от коронавируса
16:30
Фокин прокомментировал требования России по Донбассу Видео
16:25
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
16:22
Коронавирус идет на новый рекорд: главный санврач Киева дал мрачный прогноз Видео
16:00
Высокий холестерин: сколько нужно времени, чтобы снизить опасный уровень Видео
15:57
В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19
15:40
Фокин назвал главного виновника продолжения конфликта на Донбассе Видео
15:34
В предвыборной рекламе Верещук угодила в мужской туалет Видео
15:32
Чистка лица: как правильно очистить кожу Видео
15:21
Политолог оценил отношения президентов Путина и Зеленского
15:13
Ученые рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса Видео
14:56
Одежда на людях кипела: очевидец рассказал шокирующие детали крушения Ан-26 Видео
14:39
Динамо - Гент: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов и где смотреть
14:28
Битва за Нагорный Карабах: в Кремле высказались о военной поддержке Баку и Еревана Видео
14:20
"Готовы помочь Баку на поле боя": у Эрдогана сделали воинственное заявление Видео
13:53
Ученые назвали ингредиент завтрака, который продлевает жизнь Видео
13:48
Большая война за Карабах: эксперт дал прогноз битвы Еревана и Баку Видео
13:30
Вечерний Квартал отменил концерты в Беларуси из-за выборов президента
13:14
Еще одного украинского политика подкосил коронавирус
13:10
Группа VAL не представит Беларусь на Евровидении из-за Лукашенко Видео
12:57
Когда украинские школьники перейдут на дистанционку: эксперт дала прогноз Видео
12:49
Когда мир сможет победить Covid-19: вирусолог дала прогноз Видео
12:44
Пограничники разъяснили, как иностранцам теперь въезжать в Украину Видео
12:34
Что будет, если лечь спать с мокрой головой: врачи указали на риски Видео
12:21
Меркель вмешалась в войну за Карабах и срочно поговорила с Алиевым и Пашиняном Видео
11:57
От тепла до снега с заморозками: синоптик удивил прогнозом на октябрь Видео
11:46
Дочь Брюса Уиллиса обнажилась в БДСМ-наряде против угнетения женщин
11:31
Армения готовится заключить военный союз с непризнанным Карабахом Видео
11:27
Зеленский сделал важное заявление относительно курса Украины в ЕС
11:08
Чистка сосудов: как избавиться от опасного налета? Видео
11:05
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию Видео
10:58
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
10:55
На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег Видео
10:50
Макрон встретился с Тихановской: о чем договорились по Беларуси Видео
10:39
"Не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ
10:37
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
10:31
Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
10:26
Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза
10:05
Почему Путин не спешит ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
09:56
"Незаконно ушел": Арам Арзуманян разоткровенничался о Танцах со звездами Видео
09:51
Мясорубка на Кавказе: новые подробности войны за Нагорный Карабах Видео
09:49
НАПК обнаружило коррупционные риски в создании Национального оператора на рынке табачных изделий
09:40
Армянская телеведущая разрыдалась, читая новости про войну в Карабахе Видео
09:14
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
09:12
Коронавирус в Киеве не утихает: сотни новых зараженных, есть жертвы
09:00
Приметы и день ангела 29 сентября: что делать в Людмилин день
08:41
Следующие 50 дней тиран Лукашенко не выдержит мнение
08:33
Украину зальют дожди: кому сегодня брать зонтик Видео
07:59
Официальный курс доллара в Украине достиг максимума за два года
07:38
"На ноль не выйдем": врач рассказал, как снизить число зараженных Covid-19 в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять