В Минздраве напугали тем, что происходит в Украине с заболеваемостью Covid-19

В профильном ведомстве озвучили свежую статистику по ситуации с коронавирусом в регионах.
По состоянию на вторник, 29 сентября нынешнего года, лишь один регион в Украине соответствует критериям Минздрава, которые разрешают смягчать коронавирусный карантин.
Об этом свидетельствуют данные, которые были обнародованы пресс-службой Минздрава.
Во всех областях, кроме Кировоградской, показатель заболеваемости Covid-19 за четырнадцать дней на 100 тысяч населения превышает максимально допустимый (40).
При этом по количеству коек в больницах и прочих учреждениях медицины, предназначенных для приема пациентов с Covid-19, а также охвату тестированием за последние семь дней все регионы соответствуют нормам Министерства здравоохранения.
В целом показатель заболеваемости в стране составляет 118,8 человек на 100 тысяч населения за последние две недели. Худшие показатели наблюдаются в Тернопольской и Черновицкой областях ‒ 355,2 и 209,6 соответственно.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на вторник, 29 сентября, в Украине диагностированы 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. Всего от Covid-19 в стране умерли 4 065 человек (+69 за сутки).
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил - с понедельника, 28 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам.