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В Минздраве назвали главное условие возврата жесткого карантина

6 октября 2020, 08:42

Руководитель ведомства Максим Степанов продолжает высказываться на тему - грозит ли украинцам возвращение жесткого карантина.

Карантин
В Минздраве назвали главное условие возврата жесткого карантина / УНИАН

В случае, если заполняемость коек в выделенных для пациентов с Covid-19 больницах превысит 60% на большей территории Украины, то адаптивный карантин придется прекратить и снова вводить более жесткие ограничения.

Об этом руководитель Минздрава Украины Максим Степанов заявил в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

"Если заполняемость коек будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем больше чем на 60%, то мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а предложим вводить более жесткие ограничения на территории всей страны. Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", ‒ сказал он.

По словам Степанова, на данный момент введение жесткого карантина не рассматривается властями Украины, но чиновники не исключают запрета на массовые мероприятия, праздники и концерты с большим количеством зрителей, которые предусматривают массовые скопления людей.

Кроме того, руководитель Минздрава рассказал, что за минувшую неделю количество украинцев, которые больны коронавирусом, увеличилось на 2,5 тысячи. При этом всего выделено примерно 37 тысяч мест для пациентов с подтвержденным диагнозом, а занято из них на данный момент около 17 тысяч.

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Карантин в Украине - что было ранее:

Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине карантин
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