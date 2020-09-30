В Минздраве назвали главную причину роста количества случаев Covid-19

Кроме антирекорда по количеству новых случаев, Украина приближается к антирекорду по госпитализированным.
В Минздраве назвали главную причину увеличения количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, рост заболеваемости связан с пренебрежением карантином.
"Рост заболеваемости коронавирусом - это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Нельзя этого делать. Я буду это говорить до того времени, пока у нас не стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости", - отметил главный санврач.
Ляшко добавил, что кроме антирекорда по количеству новых случаев, Украина приближается к антирекорду по госпитализированным, поэтому Минздрав начинает искать дополнительные койки для больных COVID-19.
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"В городе Киеве перепрофилируется 500 коек академических институтов. Завтра это будет решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Мы также рассматривали, какую дополнительную больницу открывать для больных в Харькове", - отметил он.
Коронавирус в Украине:
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы ожидается всплеск числа инфицированных COVID-19.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.