В Минздраве назвали главные отличия гриппа и коронавируса

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

В Министерстве здравоохранения Украины перечислили главные симптомы коронавируса и гриппа, которые помогут распознать заболевания.

Отмечается, что грипп и COVID-19 - это респираторные заболевания, но их провоцируют разные вирусы - гриппа и коронавирус.

Кроме того, акцентируется, что обе инфекции могут передаваться из-за несоблюдения дистанции и мер профилактики. В частности, ношения масок.

И грипп, и COVID-19 могут вызывать серьезные последствия и иметь летальный исход.

Также они долго могут протекать бессимптомно.

Реклама

Более того, оба вируса могут быть в организме человека одновременно. Поэтому самым лучшим способом определения заболеваний является тестирование.

Читайте также ВОЗ назвала условие окончания пандемии COVID-19Среди общих симптомов:

повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,

кашель,

усталость,

одышка и затрудненное дыхание,

боль в горле,

насморк и заложенность носа,

боль в мышцах,

головная боль,

рвота и диарея,

потеря вкуса и запаха (чаще встречается при COVID-19).

Главное отличие COVID-19 от гриппа - это более длительный период симптомов вируса гриппа.

В то же время в Минздраве напомнили, что единственным на сегодняшний день методом для более легкого течения коронавируса является вакцинация.

Напомним, ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.