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В Минздраве назвали главные отличия гриппа и коронавируса

14 ноября 2021, 18:43
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Заболевания имеют похожие и опасные симптомы.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

В Министерстве здравоохранения Украины перечислили главные симптомы коронавируса и гриппа, которые помогут распознать заболевания.

Отмечается, что грипп и COVID-19 - это респираторные заболевания, но их провоцируют разные вирусы - гриппа и коронавирус.

Кроме того, акцентируется, что обе инфекции могут передаваться из-за несоблюдения дистанции и мер профилактики. В частности, ношения масок.

И грипп, и COVID-19 могут вызывать серьезные последствия и иметь летальный исход.

Также они долго могут протекать бессимптомно.

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Более того, оба вируса могут быть в организме человека одновременно. Поэтому самым лучшим способом определения заболеваний является тестирование.

Читайте такжеВОЗ назвала условие окончания пандемии COVID-19Среди общих симптомов:

  • повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,
  • кашель,
  • усталость,
  • одышка и затрудненное дыхание,
  • боль в горле,
  • насморк и заложенность носа,
  • боль в мышцах,
  • головная боль,
  • рвота и диарея,
  • потеря вкуса и запаха (чаще встречается при COVID-19).

Главное отличие COVID-19 от гриппа - это более длительный период симптомов вируса гриппа.

В то же время в Минздраве напомнили, что единственным на сегодняшний день методом для более легкого течения коронавируса является вакцинация.

Напомним, ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

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