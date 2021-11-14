В Минздраве назвали главные отличия гриппа и коронавируса

Заболевания имеют похожие и опасные симптомы.
В Министерстве здравоохранения Украины перечислили главные симптомы коронавируса и гриппа, которые помогут распознать заболевания.
Отмечается, что грипп и COVID-19 - это респираторные заболевания, но их провоцируют разные вирусы - гриппа и коронавирус.
Кроме того, акцентируется, что обе инфекции могут передаваться из-за несоблюдения дистанции и мер профилактики. В частности, ношения масок.
И грипп, и COVID-19 могут вызывать серьезные последствия и иметь летальный исход.
Также они долго могут протекать бессимптомно.
Более того, оба вируса могут быть в организме человека одновременно. Поэтому самым лучшим способом определения заболеваний является тестирование.
Читайте такжеВОЗ назвала условие окончания пандемии COVID-19Среди общих симптомов:
- повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,
- кашель,
- усталость,
- одышка и затрудненное дыхание,
- боль в горле,
- насморк и заложенность носа,
- боль в мышцах,
- головная боль,
- рвота и диарея,
- потеря вкуса и запаха (чаще встречается при COVID-19).
Главное отличие COVID-19 от гриппа - это более длительный период симптомов вируса гриппа.
В то же время в Минздраве напомнили, что единственным на сегодняшний день методом для более легкого течения коронавируса является вакцинация.
Напомним, ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.
Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.