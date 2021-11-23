В Минздраве назвали самое страшное осложнение от коронавируса

В ведомстве рассказали, как можно обезопасить себя от последствий инфекции.
В Министерстве здравоохранения Украины назвали самое серьезное осложнение от коронавирусной инфекции. По мнению экспертов ведомства, это - тромбоз.
Отмечается, что тромбы начали все чаще образовываться в глубокой вене ноги. Но страшнее то, что таким образом они могут попадать в артерию легких, что провоцирует летальность.
Симптомы тромбоза:
- боль и/или чувствительность в икре или бедре;
- отек ноги стопы или лодыжки;
- покраснение и/или заметное изменение цвета тела.
Симптомы тромбоэмболии легких:
- одышка;
- частое дыхание;
- боль в груди;
- быстрый пульс;
- головокружение;
- потеря сознания.
Читайте такжеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеПовышенный риск образования тромбоза
Тромбоз провоцирует курение, употребление противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, беременность, употребление алкоголя.
Также тромбы появляются при длительной госпитализации, операциях, онкологии.
Напомним, в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.
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