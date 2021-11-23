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В Минздраве назвали самое страшное осложнение от коронавируса

23 ноября 2021, 16:34
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В ведомстве рассказали, как можно обезопасить себя от последствий инфекции.

коронавирус
Названы самые страшные осложнения от коронавируса / Reuters

В Министерстве здравоохранения Украины назвали самое серьезное осложнение от коронавирусной инфекции. По мнению экспертов ведомства, это - тромбоз.

Отмечается, что тромбы начали все чаще образовываться в глубокой вене ноги. Но страшнее то, что таким образом они могут попадать в артерию легких, что провоцирует летальность.

Симптомы тромбоза:

  • боль и/или чувствительность в икре или бедре;
  • отек ноги стопы или лодыжки;
  • покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Симптомы тромбоэмболии легких:

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  • одышка;
  • частое дыхание;
  • боль в груди;
  • быстрый пульс;
  • головокружение;
  • потеря сознания.

Читайте такжеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеПовышенный риск образования тромбоза

Тромбоз провоцирует курение, употребление противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, беременность, употребление алкоголя.

Также тромбы появляются при длительной госпитализации, операциях, онкологии.

Напомним, в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.

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