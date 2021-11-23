В Минздраве назвали самое страшное осложнение от коронавируса

Названы самые страшные осложнения от коронавируса / Reuters

В Министерстве здравоохранения Украины назвали самое серьезное осложнение от коронавирусной инфекции. По мнению экспертов ведомства, это - тромбоз.

Отмечается, что тромбы начали все чаще образовываться в глубокой вене ноги. Но страшнее то, что таким образом они могут попадать в артерию легких, что провоцирует летальность.

Симптомы тромбоза:

боль и/или чувствительность в икре или бедре;

отек ноги стопы или лодыжки;

покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Симптомы тромбоэмболии легких:

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одышка;

частое дыхание;

боль в груди;

быстрый пульс;

головокружение;

потеря сознания.

Читайте также Билл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеПовышенный риск образования тромбоза

Тромбоз провоцирует курение, употребление противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, беременность, употребление алкоголя.

Также тромбы появляются при длительной госпитализации, операциях, онкологии.

Напомним, в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.

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