В Минздраве назвали срок, в течение которого наступает смерть от коронавируса

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о том, сколько времени проходит между первыми признаками коронавируса и наступлением смерти.

По его словам, средний период между появлением первых симптомов у пациентов с COVID-19 до смерти в октябре 2021 года составлял 14 дней.

Также он отметил, что смертность - это отложенный показатель, который может продолжать расти в течение двух недель даже после стабилизации заболеваемости.

"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через некоторое время может быть летальное последствие", – добавил министр.

Читайте такжеВрач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуЛяшко подчеркнул, что несмотря на огромное количество умерших, пандемия в Украине развивается "среднестатистическими темпами" и сдерживают ее исключительно карантинные ограничения.

Реклама

Напомним, Виктор Ляшко заявил, что в течение минувших трех месяцев вакцинированные в пять раз реже попадали в больницу с коронавирусом.

Также ранее в Минздраве анонсировали введение новых "коронавирусных" документов. Речь идет о сертификате о выздоровлении и детском COVID-сертификате.

Читайте также: