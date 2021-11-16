В Минздраве назвали срок, в течение которого наступает смерть от коронавируса

На самом деле все происходит очень быстро. Поэтому важно сразу обращаться в больницу.
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о том, сколько времени проходит между первыми признаками коронавируса и наступлением смерти.
По его словам, средний период между появлением первых симптомов у пациентов с COVID-19 до смерти в октябре 2021 года составлял 14 дней.
Также он отметил, что смертность - это отложенный показатель, который может продолжать расти в течение двух недель даже после стабилизации заболеваемости.
"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через некоторое время может быть летальное последствие", – добавил министр.
Читайте такжеВрач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуЛяшко подчеркнул, что несмотря на огромное количество умерших, пандемия в Украине развивается "среднестатистическими темпами" и сдерживают ее исключительно карантинные ограничения.
Напомним, Виктор Ляшко заявил, что в течение минувших трех месяцев вакцинированные в пять раз реже попадали в больницу с коронавирусом.
Также ранее в Минздраве анонсировали введение новых "коронавирусных" документов. Речь идет о сертификате о выздоровлении и детском COVID-сертификате.
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