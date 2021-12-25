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В Минздраве назвали сроки резкой вспышки коронавируса в Украине

25 декабря 2021, 14:56
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Подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца зимы, говорит Игорь Кузин.

коронавирус
В Украине прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал вероятные сроки новой вспышки коронавируса в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Суспильному, существенного подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца февраля 2022 года.

Главный санврач Украины прогнозирует, что по расчетам СНБО, в среднем будет варьироваться до 4 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

"Такая ситуация более или менее стабильна будет наблюдаться до конца февраля", – сказал он.

По словам Игоря Кузина, подъем заболеваемости возможен весной 2022 года.

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Он напомнил о том, что в 2020 и 2021 годах с марта начинался привычный подъем заболеваемости.

"Предварительно мы не рассчитываем на то, что он может быть выше, чем аналогичный в 2021 году, однако действительно ситуация будет очень зависеть от тех данных, которые будут опубликованы по штамму "Омикрон", — добавил главный государственный санитарный врач.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5276 жителей страны (сутками ранее было 6647). В том числе заболели 378 детей и 90 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 689 человек; летальных случаев - 268; выздоровели 15 639 человек.

Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (908), Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362) и Полтавской (308) областях.

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Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

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коронавирус в Украине Игорь Кузин COVID-19
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