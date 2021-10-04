В Минздраве назвали тревожные симптомы, при которых больному коронавирусом нужна госпитализация

Врач может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения / Фото Reuters

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких симптомах и состояниях больному коронавирусом может потребоваться госпитализация.

"Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различный ход: легкий, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарном лечении госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных", - говорится в сообщении.

Перечень симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

Боль в грудной клетке

Тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности

Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%.

Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр

Нарушение сознания

Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента

В Минздраве также отметили, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе больного.

Читайте такжеКак вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать"В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения", - объяснили в Минздраве.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить информкампанию о важности прививок против COVID-19 и активизировать вакцинацию граждан. К ней могут привлечь сотрудников Укрпочты и представителей бизнеса.

Также сообщалось, что в Житомирской, Запорожской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях показатели распространения коронавируса COVID-19 соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.