В Минздраве назвали три сценария новой волны коронавируса

В Минздраве назвали три сценария по коронавирусу / УНИАН

В нашей стране стремительно растет количество новых случаев коронавируса, а новая волна может нагрянуть в любой момент.

На этот случай у Минздрава есть три сценария, заявил в интервью Украина 24 министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, пока наблюдается постепенный рост числа заболевших и госпитализированных с COVID-19, - подобная картина была и в прошлом году, и хотя вспышка была в сентябре-октябре 2020 года, в 2021 она может начаться и раньше из-за штамма "Дельта".

Исходя из возможных прогнозов, Минздрав разработал три сценария новой волны:

пессимистичный,

умеренный

оптимальный

Эти три сценария предусматривают разное число коек для госпитализаций и реанимации, а также кислорода.

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Ляшко подчеркнул, что Украина уже закупила 15 тысяч кислородных концентраторов, но по-настоящему избежать коллапса медицинской системы при худших сценариях поможет только вакцинация.

Вспышка коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

В СНБО предупредили о том, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут возрасти после возвращения людей из отпусков. Причиной является циркуляция штамма Дельта в соседних странах. Уже в сентябре-начале октября ожидается новая вспышка.

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что власти рассматривают два базовых сценария: оптимистический, при котором вспышка может случиться во второй половине сентября и пессимистический – всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в первой половине августа.