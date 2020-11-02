В Минздраве назвали условие для полного локдауна в Украине

Максим Степанов рассказал, как избежать полного коллапса из-за COVID-19 в Украине.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда могут ввести полный локдаун в Украине из-за эпидемии коронавируса.
По словам министра, Украина введет жесткий карантин, если в стране будет более 20 тысяч заболевших коронавирусом в сутки.
"Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, у нас будет полная 100% заполненность коек вместе с мобильными госпиталями", - сказал Максим Степанов в эфире ТСН.
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Степанов также рассказал, как избежать полного коллапса из-за COVID-19.
"Проблематика в чем, когда одновременно большое количество людей заболели COVID-19, чтобы этого не допустить, нужно просто соблюдать правила. Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах у нас будет коллапс системы", — резюмировал Степанов.
Отметим, по состоянию на понедельник, 2 ноября, COVID-19 заразились более 402 тысяч украинцев. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7375 человек.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Накануне глава МОЗ выступил против введения жесткого карантина в стране. По мнению Максима Степанова, Украине нужно избегать введения локдауна.
- Премьер Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет возможности введения тотального карантина в Украине.
- Главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко оценил возможное введение жесткого локдауна в Украине. По его слова, вариант введения жесткого карантина является "исключительно резервным моментом".