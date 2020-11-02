В Минздраве назвали условие для полного локдауна в Украине

Степанов назвал условие введения локдауна в Украине / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда могут ввести полный локдаун в Украине из-за эпидемии коронавируса.

По словам министра, Украина введет жесткий карантин, если в стране будет более 20 тысяч заболевших коронавирусом в сутки.

​"Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, у нас будет полная 100% заполненность коек вместе с мобильными госпиталями", - сказал Максим Степанов в эфире ТСН.

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Степанов также рассказал, как избежать полного коллапса из-за COVID-19.

"Проблематика в чем, когда одновременно большое количество людей заболели COVID-19, чтобы этого не допустить, нужно просто соблюдать правила. Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах у нас будет коллапс системы", — резюмировал Степанов.

Отметим, по состоянию на понедельник, 2 ноября, COVID-19 заразились более 402 тысяч украинцев. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7375 человек.

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