В Минздраве не исключают введение бустерной вакцинации в Украине

Виктор Ляшко рассказал, когда будут рекомендовать дополнительные прививки/ УНИАН

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил, что в Украине будет бустерная вакцинация от коронавируса.

"Скорее всего будет. Но неизвестно, бустерная, или повторно двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", - заявил глава Минздрава в интервью "Радио Свобода".

Читайте такжеВ Минздраве назвали 5 областей, которые вслед за Херсонской могут отправиться в "красную" зонуЛяшко подчеркнул, что сейчас в ведомстве следуют рекомендациям ВОЗ, согласно которым сначала нужно обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения.

Глава Минздрава также призвал украинцев соблюдать ограничения безопасности и делать прививку, ведь "это вакцина для жизни".

Бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний

13 октября главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что на следующей неделе Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. В первую очередь дополнительную дозу будут предлагать людям с хроническими болезнями.

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Делать ее будет нужно после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививки.

Бустерная вакцинация Бустерная вакцина - это дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих. Со временем эффективность от прививки теряется, и человеческий организм нуждается в дополнительной защите. Бустерные вакцины применяются против ряда инфекционных заболеваний, в частности, против коронавируса.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения пока не планирует вводить мотивационные меры для вакцинации против COVID-19.

Как заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, страна находится на пике вакцинальной кампании.