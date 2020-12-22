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В Минздраве объяснили, когда антибиотики будут продавать по электронным рецептам

22 декабря 2020, 13:47
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Руководитель ведомства Максим Степанов рассказал, какие препараты переведут на электронные рецепты в первую очередь.

Антибиотики
Когда антибиотики будут продавать по электронным рецептам/ УНИАН

В 2021 году в Украине продажу антибиотиков будут постепенно переводить на электронную рецептуру.

Об этом заявил руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов во время традиционного онлайн-брифинга во вторник 22 декабря. По словам чиновника, в рамках цифровой трансформации ведомство будет вводить в 2021 году электронную систему продажи специальных лекарств.

Как сказал Степанов, в первую очередь нововведения коснутся инсулина, препаратов для иммуносупрессии и препаратов, которые содержат наркотические вещества. Сейчас чиновники Минздрава разрабатывают модуль по продаже онлайн этих препаратов и планируют, что с 1 апреля он начнет функционировать.

"Следующим шагом будут антибиотики, которые будут продаваться исключительно по электронным рецепту, ‒ заявил Степанов.

Далее ‒ поскольку постоянно увеличивается самовольное употребление антибиотиков, то Минздрав, по словам чиновника, вынужден усилить контроль за аптеками и изменить правила отпуска лекарств.

"Гослекслужбе было предоставлено соответствующее поручение о контрольных мероприятиях, которые она должна выполнить. Одна из них ‒ бумажные рецепты врача должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба в любой момент могла провести проверку отпуск соответствующих антибиотиков", ‒ подытожил Степанов.

Читайте такжеЛечение COVID-19 антибиотиками: врач предупредил о смертельных последствиях

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Украинские парламентарии приняли в целом законопроект №3615-1, на базе которого будет разрешена продажа лекарственных препаратов посредством интернет-аптек с последующей их доставкой по почте.
  • Весной нынешнего года в Украине на фоне начала эпидемии COVID-19 появилась новая афера, связанная с покупкой лекарственных препаратов. Мошенники стали продавать через интернет так называемую аптечку "Стоп-коронавирус", в которой якобы есть все, что нужно для лечения инфекции.
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