В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун / УНИАН

В Украине из-за непрекращающейся эпидемии китайского коронавируса COVID-19 необходимо вводить трехнедельный локдаун ‒ потому как лишь за такое время можно надеяться сбалансировать рост заболеваемости до февраля будущего года.

С таким заявлением выступил руководитель министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала ICTV. Кроме того, по словам чиновника, эпидемиологическую ситуацию усложняет обострение заболеваемости по гриппу.

"Нам необходим локдаун. Нам нужен трехнедельный локдаун - потому что, кроме ситуации с COVID-19 которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", — сказал Степанов.

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