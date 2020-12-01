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В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун

1 декабря 2020, 08:16

По поводу необходимости локдауна высказался руководитель Минздрава Максим Степанов.

карантин,маска
В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун / УНИАН

В Украине из-за непрекращающейся эпидемии китайского коронавируса COVID-19 необходимо вводить трехнедельный локдаун ‒ потому как лишь за такое время можно надеяться сбалансировать рост заболеваемости до февраля будущего года.

С таким заявлением выступил руководитель министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала ICTV. Кроме того, по словам чиновника, эпидемиологическую ситуацию усложняет обострение заболеваемости по гриппу.

"Нам необходим локдаун. Нам нужен трехнедельный локдаун - потому что, кроме ситуации с COVID-19 которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", — сказал Степанов.

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Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина. Жесткие ограничения якобы начнут действовать с 24 декабря и продлятся до 15 января.
Минздрав Максим Степанов карантин выходного дня
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