В Минздраве объяснили, сколько украинцев повторно заразились коронавирусом

Сколько украинцев повторно заразились коронавирусом/ УНИАН

За период пандемии коронавируса COVID-19 в Украине зафиксировали 2161 эпизод повторного заражения такой инфекцией.

Об этом сообщают представители пресс-службы Центра охраны здоровья Минздрава Украины. 12% (250) от общего числа тех людей, кто повторно заболел, составляют медицинские сотрудники.

"Прецеденты повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали в Украине ‒ 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой", ‒ уточнили в ЦОЗ.

Таким образом, повторный положительный результат ПЦР теста на коронавирус (который был получен не позднее, чем через сорок дней после первого результата) обнаружили у 2161 человека. Для избегания повторного заражения в ЦОЗ рекомендуют придерживаться тех же правил, что и для борьбы с COVID-19 в принципе ‒ тщательно мыть руки, неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также обращаться к врачу при признаках заболевания.

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