В Минздраве объяснили, зачем вводили в Украине жесткий карантин

Максим Степанов, руководитель ведомства, выступил перед депутатами Рады с речью, которая была посвящена проблемам украинской медицины в условиях пандемии Covid-19.
Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов объяснил, почему коронавирусный карантин в жесткой форме был введен в Украине весной 2020 года ‒ когда число инициированных Covid-19 в стране было крайне низким.
Свою позицию чиновник высказал, выступая в Верховной Раде во вторник, 20 октября. Степанов в первую очередь отметил, что весной нынешнего года украинская система здравоохранения совершенно не была готова к эпидемии коронавируса.
И именно жесткий локдаун, по словам министра, дал возможность медикам гораздо более серьезно подготовиться к большому наплыву больных с коронавирусом.
"Из-за больных в апреле мы были вынуждены пойти на локдаун. А сейчас система выдерживает десятки тысяч больных", ‒ заявил Степанов.
Чиновник признал, что состояние нынешней украинской системы медицины далеко от идеального и отметил, что Украина может оказаться в "критическом положении" по причине игнорирования украинцами базовых правил безопасности в условиях эпидемии Covid-19.
"Есть много недостатков и проблем, которые требуют быстрых решений. Но хочу обратить ваше внимание: если бы мы не нарастили мощности медицинской системы для борьбы с COVID-19, то коллапс наступил бы еще в июле", ‒ подытожил Степанов.
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Жесткий карантин в Украине - что было ранее:
- Президент Владимир Зеленский во время встречи с религиозными лидерами рассказал, при каком условии в Украине максимально ужесточатся коронавирусный карантин.
- По словам руководителям страны, карантин ужесточится лишь в случае, если суточное число зараженных коронавирусом украинцев достигнет 9,5 тысячи человек.