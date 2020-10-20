В Минздраве объяснили, зачем вводили в Украине жесткий карантин

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель украинского Минздрава Максим Степанов объяснил, почему коронавирусный карантин в жесткой форме был введен в Украине весной 2020 года ‒ когда число инициированных Covid-19 в стране было крайне низким.

Свою позицию чиновник высказал, выступая в Верховной Раде во вторник, 20 октября. Степанов в первую очередь отметил, что весной нынешнего года украинская система здравоохранения совершенно не была готова к эпидемии коронавируса.

И именно жесткий локдаун, по словам министра, дал возможность медикам гораздо более серьезно подготовиться к большому наплыву больных с коронавирусом.

"Из-за больных в апреле мы были вынуждены пойти на локдаун. А сейчас система выдерживает десятки тысяч больных", ‒ заявил Степанов.

Чиновник признал, что состояние нынешней украинской системы медицины далеко от идеального и отметил, что Украина может оказаться в "критическом положении" по причине игнорирования украинцами базовых правил безопасности в условиях эпидемии Covid-19.

"Есть много недостатков и проблем, которые требуют быстрых решений. Но хочу обратить ваше внимание: если бы мы не нарастили мощности медицинской системы для борьбы с COVID-19, то коллапс наступил бы еще в июле", ‒ подытожил Степанов.

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Жесткий карантин в Украине - что было ранее: