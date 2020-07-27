В Минздраве объявили о реформе "скорой помощи": при каких условиях будут приезжать медики

В Минздраве объявили о реформе "скорой помощи" / УНИАН

Руководство Минздрава осуществляет постепенное реформирование службы оказания экстренной помощи и разделит все вызовы, которые поступают от украинцев, на четыре категории.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра Ирины Садовяк.

"На этапе реформирования отрасли мы отметили, что две трети пациентов не получают вовремя оказание помощи бригадой [скорой помощи ‒ Главред]. Из общего количества вызовов, это 6,8 млн ‒ 4,7 млн являются несвоевременными ", — рассказала чиновница.

По словам Садовяк, в связи с такой ситуацией все вызовы разделят на четыре категории:

А) 1 категория — критическое состояние больного, который нуждается в немедленных реанимационных действиях. Во время вызовов этой категории "скорая " должна приехать максимум за 10 минут;

Б) 2 категория — серьезное состояние больного, которое требует немедленного осмотра или транспортировки. На этом этапе "скорая " должна прибыть максимум за 20 минут;

В) 3 категория — несерьезное состояние больного (в случае, если для его жизни нет серьезной угрозы). Такие вызовы будут переадресовываться на семейных врачей. По возможности к больному выедет бригада скорой помощи, которая не задействована в вызовах предыдущих категорий;

Г) 4 категория — реагирование на вызовы происходит без выезда бригады, в телефонном режиме. В дальнейшем больного могут отправить к семейному врачу.

Кроме того, Садовяк рассказала, что тариф на вызов бригады экстренной помощи вырос ‒ с 112 гривен до 163.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования планирует признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение ее второго этапа.