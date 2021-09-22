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В Минздраве объявили о введении обязательной вакцинации для педагогов и чиновников

22 сентября 2021, 15:11

Виктор Ляшко заверил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
В Украине вводят обязательную вакцинацию / УНИАН

В Украине вводят обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства попросил Кабинет министров Украины поддержать соответствующее поручение, которое позволит принудительно вакцинировать определенные категории граждан, чтобы преодолеть коронавирус.

Ляшко подчеркнул, что обязательная вакцинация вполне законна. В частности, статья 12 закона о защите от инфекционных болезней предусматривает, что представители отдельных профессий, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательной вакцинации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что приказ Минздрава об обязательной вакцинации определенных категорий профессий вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.

Вакцинация в Украине

До этого вакцинация от коронавируса в Украине не была обязательной. Но бывали случаи, когда работников обязывали прививаться на местном уровне. Так, в конце августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им на прививки две недели.

Кроме того, представители власти пытались различными способами мотивировать украинцев делать прививки. Например, с 20 сентября в Украине действуют новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, привитые украинцы смогут посещать общественные заведения в "желтой" и "красной" зонах.

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