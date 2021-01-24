В Минздраве оценили эффективность жесткого карантина

Степанов оценил эффективность карантина / УНИАН

В Минздраве сегодня заявили, что благодаря усиленным карантинным ограничениям с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией коронавируса и разгрузить медицинскую систему.

"Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленного карантина. Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - заявил министр Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Степанов напомнил, что с 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

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