В Минздраве оценили эффективность жесткого карантина

Благодаря ограничениям удалось разгрузить медицинскую систему.
В Минздраве сегодня заявили, что благодаря усиленным карантинным ограничениям с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией коронавируса и разгрузить медицинскую систему.
"Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленного карантина. Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - заявил министр Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Степанов напомнил, что с 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.
- 22 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиленный карантин в Украине привел к результатам, на которые рассчитывало государство. В стране фиксируется улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По словам Степанова, локдаун продлеваться не будет.
- Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.