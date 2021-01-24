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В Минздраве оценили эффективность жесткого карантина

24 января 2021, 19:31
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Благодаря ограничениям удалось разгрузить медицинскую систему.

степанов
Степанов оценил эффективность карантина / УНИАН

В Минздраве сегодня заявили, что благодаря усиленным карантинным ограничениям с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией коронавируса и разгрузить медицинскую систему.

"Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленного карантина. Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - заявил министр Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Степанов напомнил, что с 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.
  • 22 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиленный карантин в Украине привел к результатам, на которые рассчитывало государство. В стране фиксируется улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По словам Степанова, локдаун продлеваться не будет.
  • Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.

Минздрав коронавирус Максим Степанов Коронавирус Киев
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