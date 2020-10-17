В Минздраве ошарашили уровнем смертности от коронавируса

Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев.
Смертность от опасного коронавируса в нашей стране составляет 2%, или даже меньше. К летальным случаям относят также смерть зараженного коронавирусом, но не от COVID-19.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Радио Свобода.
По словам Ляшко, несмотря на то, что Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, смертность от коронавируса в Украине остается низкой.
"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше чем 2%", - пояснил он.
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Как отметил санитарный врач, смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.
"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.
Мутации коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.
- Коронавирус SARS-Cov-2 получает новую мутацию в каждой линии передачи за две недели. Пока изменения незначительные, однако, если будет нарушена структура вируса, тест-системы начнут давать сбой, заявил вирусолог Георгий Базыкин.