В Минздраве пообещали награду за прививку от коронавируса

Украинцам будут раздавать билеты на концерт / УНИАН

В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса - на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты

Как пишет пресс-служба МОЗ, те украинцы, который планируют вакцинироваться на этой неделе, начиная со среды, 18 августа смогут получить бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.

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Эпидемиологи прогнозируют, что уже с этой недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Киеве на днях после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина. Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины. Как заявил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк, связи с вакцинацией не выявлено.

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Если западные страны сделают приоритетом иммунизацию населения третьей (бустерной) дозой вакцин против коронавируса, то в мире может умереть значительное количество людей, так как в этом случае многим людям не хватит препарата, чтобы получить даже первую дозу COVID-вакцины. Такое мнение озвучили глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард и исполнительный директор GAVI Сет Беркли. Они призвали государства поделиться препаратами со странами, которым сейчас не хватает вакцин.

Ученые предполагают, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Также ученые ожидают, что общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.