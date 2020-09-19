В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус

Министр здравоохранения заверил, что в случае диагностики симптомов опасного вируса тест должны делать бесплатно.
В случае диагностики симптомов опасного коронавируса у пациентов семейные врачи обязаны отправлять бригады для проведения бесплатного ПЦР-тестирования.
Об этом на брифинге 19 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.
"ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы", - сказал министр.
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Он отметил, что государство заплатило за это, и в госбюджете предусмотрены средства на работу мобильных бригад.
"Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях", - сказал Степанов.
При этом он напомнил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией.
- Напомним, по данным на 19 сентября, за последние сутки коронавирусом заразились еще 3240 украинцев. Всего с момента начала эпидемии Covid-19 на территории страны зафиксировано 172 712 случаев коронавирусной инфекции.
- Ранее, 26 августа, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство приняло решение о продлении карантина в Украине до 1 ноября.
- Кроме того, Минздрав инициирует изменения в постановление о карантине, вследствие которого мэры городов будут обязаны обеспечить контроль над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.