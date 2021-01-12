В Минздраве пояснили, почему не запрещали продажу алкоголя

Профильный министр напомнил, что алкогольные напитки относятся к продуктам питания.
В Минздраве пояснили, почему во время жесткого карантина в супермаркетах все-таки разрешили торговать алкоголем.
Как заявил профильный министр Максим Степанов, алкоголь относится к пищевым продуктам, пишет НВ.
По словам Степанова, в министерстве, когда разрабатывали карантинные ограничения, не планировали разделять продукты питания на те, которые можно или нельзя купить.
"Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно пищевые продукты, а также то, что нам необходимо каждый день может быть - средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", - отметил он.
Читайте такжеЭксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь
Как добавил министр, остальные товары украинцы могут заказать через интернет или же могли закупить заранее до 8 января.
Вакцина от коронавируса для Украины: новости
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- Стало известно главное условие, при котором Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19. Среди условий заключенного договора – и регистрация препарата в Украине, и эффективность не ниже 70%.
- У коронавируса обнаружили слабое место. Немецкие ученые нашли способ усовершенствовать вакцину от Covid-19.