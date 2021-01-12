В Минздраве пояснили, почему не запрещали продажу алкоголя

Степанов пояснил, почему не запретили продажу алкоголя / blog.nebula.org

В Минздраве пояснили, почему во время жесткого карантина в супермаркетах все-таки разрешили торговать алкоголем.

Как заявил профильный министр Максим Степанов, алкоголь относится к пищевым продуктам, пишет НВ.

По словам Степанова, в министерстве, когда разрабатывали карантинные ограничения, не планировали разделять продукты питания на те, которые можно или нельзя купить.

"Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно пищевые продукты, а также то, что нам необходимо каждый день может быть - средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", - отметил он.

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Как добавил министр, остальные товары украинцы могут заказать через интернет или же могли закупить заранее до 8 января.

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