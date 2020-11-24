В Минздраве предостерегли украинцев с симптомами COVID-19 об опасности

Виктор Ляшко / УНИАН

Сразу после появления любого из симптомов китайского коронавируса COVID-19 необходимо сразу обращаться к врачам — лишь в таком случае можно будет своевременно приступить к лечению.

Об этом главный санитарный врач Украины и заместитель руководителя Минздрава Виктор Ляшко написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Не ждите дома с симптомами по 5−10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья", — написал чиновник.

По словам Ляшко, мощности государственных лабораторий Минздрава позволяют тестировать методом ПЦР всех, кого направляют врачи.

"В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!", — подчеркнул главный санврач Украины.

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