В Минздраве предостерегли украинцев с симптомами COVID-19 об опасности

К украинцам обратился главный санитарный врач Украины и заместитель руководителя Минздрава Виктор Ляшко.
Сразу после появления любого из симптомов китайского коронавируса COVID-19 необходимо сразу обращаться к врачам — лишь в таком случае можно будет своевременно приступить к лечению.
Об этом главный санитарный врач Украины и заместитель руководителя Минздрава Виктор Ляшко написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Не ждите дома с симптомами по 5−10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья", — написал чиновник.
По словам Ляшко, мощности государственных лабораторий Минздрава позволяют тестировать методом ПЦР всех, кого направляют врачи.
"В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!", — подчеркнул главный санврач Украины.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Виктор Ляшко заявил В Украину хотят завезти 15 миллионов доз вакцины против коронавируса и провакцинировать население. Однако, это достаточно сложный процесс, поэтому в стране планируется вакцинальная сессия.
- По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина на несколько недель.
- Ориентировочно, локдаун будет введен в декабре нынешнего года.