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В Минздраве признались, кому положен бесплатный тест на коронавирус

12 октября 2021, 02:27
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Если врач отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава

коронавирус
Кому положен тест на коронавирус / Фото Reuters

В нашей стране тесты на коронавирус обязаны делать бесплатно всем желающим. Это правило касается не только тех пациентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

В Минздраве дали детальное разъяснение и перечислили, в каких случаях семейный врач выписывает направление на анализ.

По стандартам, которые утверждены Министерством охраны здоровья, направление на бесплатный ПЦР-тест семейные врачи должны выписывать таким пациентам:

  • Лицам с подозрением на COVID-19
  • Лицам с признаками других ОРВИ
  • Лицам с признаками вирусной пневмонии
  • Пациентам с вне госпитальной пневмонией
  • Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что пациентам не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан выдавать семейный врач.

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Если врач по разным причинам отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава Украины по номеру: 0 800 60 20 19.

Коронавирус в Украине

С 23 сентября на всей территории Украины установлена желтая зона карантина. Изменения предусматривают введение желтых и зеленых COVID-паспортов.

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года.

При этом, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

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