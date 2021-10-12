В Минздраве признались, кому положен бесплатный тест на коронавирус

Если врач отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава
В нашей стране тесты на коронавирус обязаны делать бесплатно всем желающим. Это правило касается не только тех пациентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию.
В Минздраве дали детальное разъяснение и перечислили, в каких случаях семейный врач выписывает направление на анализ.
По стандартам, которые утверждены Министерством охраны здоровья, направление на бесплатный ПЦР-тест семейные врачи должны выписывать таким пациентам:
- Лицам с подозрением на COVID-19
- Лицам с признаками других ОРВИ
- Лицам с признаками вирусной пневмонии
- Пациентам с вне госпитальной пневмонией
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.
Кроме того, в Минздраве отмечают, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что пациентам не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление на бесплатное тестирование обязан выдавать семейный врач.
Если врач по разным причинам отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава Украины по номеру: 0 800 60 20 19.
Коронавирус в Украине
С 23 сентября на всей территории Украины установлена желтая зона карантина. Изменения предусматривают введение желтых и зеленых COVID-паспортов.
Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года.
При этом, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.