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В Минздраве признались, планируют ли ревакцинацию от коронавируса

21 октября 2021, 21:37
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Сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет.

вакцинация, коронавирус
Украинцам будут делать ревакцинацию от коронавируса / Getty Images

В Минздраве планируют проводить ревакцинацию от коронавируса в следующем году. В данный момент министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения, заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью каналу Рада.

По его словам , сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. А вот массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.

"Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году",- пояснил главный санврач.

Сейчас, как отметил Кузин, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", - добавил он.

Коронавирус в Киеве

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 18 октября рассказал о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве указывает на тенденцию движения города в красную зону карантинных ограничений. На тот момент в больницах Киева было заполнено 70% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Киевский градоначальник Виталий Кличко подтверждал информацию, согласно которой в Киеве в скором времени могут усилить карантин. При этом он назвал массовую вакцинацию единственным способом избежать жестких карантинных ограничений.

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вакцинация коронавирус новости Украины Игорь Кузин
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