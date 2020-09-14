В Минздраве рассказали, что предпримут в борьбе с пандемией COVID-19

Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (который недавно рассказал о разработке в Украине теста одновременно на заболевание и COVID-19, и гриппом) заявил ‒ в стране на данный момент наличествует дефицит врачей-эпидемиологов.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Ляшко, в связи со сложившейся ситуацией в стране будет сформирован государственный заказ на образование специалистов данного профиля, а также восстановлена работа медико-профилактических факультетов.

"Есть проблема — ликвидировали медико-профилактические факультеты. Сейчас только начинаем восстанавливать их. В этом году мы будем формировать государственный заказ на эпидемиологов, на врачей-гигиенистов для того, чтобы восстановились медико-профилактические факультеты", - заявил он.

Как утверждает чиновник, все же в Украине сохранилась "школа, которая учила" врачей-эпидемиологов.

"Поэтому можно начинать процесс. Я думаю, что мы будем выпускать качественных специалистов. В то же время мы не только остаемся в той школе, но и вносим новое — основали магистров общественного здоровья, где расширяем спектр услуг, которые будут в дальнейшем реализовывать врачи", — подытожил главный санитарный врач.

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