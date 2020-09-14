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В Минздраве рассказали, что предпримут в борьбе с пандемией COVID-19

14 сентября 2020, 08:59

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в борьбе с пандемией китайского коронавируса будет применяться широкий спектр мер.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (который недавно рассказал о разработке в Украине теста одновременно на заболевание и COVID-19, и гриппом) заявил ‒ в стране на данный момент наличествует дефицит врачей-эпидемиологов.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Ляшко, в связи со сложившейся ситуацией в стране будет сформирован государственный заказ на образование специалистов данного профиля, а также восстановлена работа медико-профилактических факультетов.

"Есть проблема — ликвидировали медико-профилактические факультеты. Сейчас только начинаем восстанавливать их. В этом году мы будем формировать государственный заказ на эпидемиологов, на врачей-гигиенистов для того, чтобы восстановились медико-профилактические факультеты", - заявил он.

Как утверждает чиновник, все же в Украине сохранилась "школа, которая учила" врачей-эпидемиологов.

"Поэтому можно начинать процесс. Я думаю, что мы будем выпускать качественных специалистов. В то же время мы не только остаемся в той школе, но и вносим новое — основали магистров общественного здоровья, где расширяем спектр услуг, которые будут в дальнейшем реализовывать врачи", — подытожил главный санитарный врач.

Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что благодаря введению в Украине жестких карантинных ограничений было спасено много жизней.
  • В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 154 335 случаев COVID-19.
  • Всего в Украине выздоровели 68 893 человек, зарегистрировано 3178 летальных случаев.
Виктор Ляшко новости Украины эпидемия коронавируса
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