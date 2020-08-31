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В Минздраве рассказали, как будут учиться школьники на адаптивном карантине

31 августа 2020, 09:48

Ситуацию с обучением в школах в учебном году 2020/2021 прокомментировал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

С 1 сентября 2020 года украинским школам придется работать в условиях, серьезно измененных по сравнению с обычными.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный санитарный врач и заместитель руководителя Минздрава Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в случае, если хотя бы у одного ученика подтвердят заболевания китайским коронавирусом Covid-19, то весь класс отправят на карантин-самоизоляцию.

Ляшко утверждает ‒ весь класс будет считаться лицами, близко контактировавшими с больным, поэтому им придется пойти самоизоляцию длительностью в четырнадцать дней.

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Напомним, ранее руководитель Минздрава Максим Степанов сообщил ‒ адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября 2020 года начинают свою работу, как и планировалось, в первый день осени. Переход учебных заведений к смешанной форме обучения ‒ когда стационарное обучение сочетается с дистанционным ‒ решение, которое принимает непосредственно образовательное учреждение.

новости Украины китайский коронавирус Виктор Ляшко Минздрав карантин
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