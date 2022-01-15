В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активности

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

Вторые сутки подряд в Украине фиксируют более 10 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в Минздраве прогнозируют, что ситуация будет ухудшаться еще больше.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Сніданку з 1+1 заявил, что новая волна пандемии COVID-19 накроет Украину уже через полторы-две недели.

Кроме того, по его словам, вспышка продержится до середины весны и только в апреле количество больных может уменьшиться.

"По предварительным прогнозам, мы ожидаем, что эпидемиологическая ситуация будет только ухудшаться. Начало этого ухудшения будет в конце января. Пиковые показатели заболеваемости – это февраль-март. Постепенное убывание будет только в апреле 2022 года", - сказал Кузин.

Читайте также"До 40 тыс. случаев в сутки": врач озвучил тревожный прогноз по новой вспышке коронавирусаОн также добавил, что волна Омикрона во многих странах проходит быстро, хоть и с высокими показателями заболеваемости.

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"Если ухудшится ситуация с заболеваемостью, то "речь идет только о "красном" уровне карантина в том или ином регионе. Сейчас ни одна область не соответствует "красному" уровню", - подчеркнул представитель Минздрава.

Напомним, львовский врач Тарас Жиравецкий составил прогноз по вспышке Дельтакрона в Украине. По его словам, этот вариант коронавируса спровоцирует 200 тысяч случаев заболевания в сутки. И каждый 20-й украинец будет переносить его крайне тяжело.

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