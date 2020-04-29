В Минздраве рассказали, какие украинцы чаще всего умирают от коронавируса

В Минздраве обнародовали новую статистику по умершим от коронавируса / Facebook/ moz.ukr

Из числа зараженных китайских коронавирусом Covid-19 в Украине умирают 2,5% людей. Подавляющее большинство находились в крайне пожилом возрасте.

Официальную статистику летальных исходов опубликовали на Facebook-странице Минздрава.

Самая высокая летальность от Covid-19 в Украине наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% (по состоянию на 29 апреля). Летальность в возрастной группе 70-79 лет - 11,76%. В группе 60-69 лет - 4,5%, а в группе 90-100 лет - 13,3%.

Кроме того, по состоянию на 29 апреля 21 заболевший коронавирусом на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период на ИВЛ были 128 человек с подтвержденным Covid-19 (из них 11 выздоровели, а 96 умерли).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в среду, 29 апреля, в Украине обнаружили 456 новых случаев заболевания коронавирусом 2020.

Всего на данный момент Covid-19 убил в Украине 250 человек, а удалось выздороветь - 1103 человека.

Всего же в Украине официально обнаружили китайский коронавирус у 9866 человек.