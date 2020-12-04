В Минздраве рассказали, когда в Украину доставят вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса / Reuters

В рамках часа вопросов к Кабинету министров руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал ‒ 7 декабря будет подписано соглашение по поставкам вакцин от коронавируса COVID-19 в Украину.

Об этом чиновник заявил на заседании украинского парламента, в пятницу, 4 декабря. По словам Степанова, непосредственно вакцины должна прибыть в Украину в конце первого-начале второго квартала 2021 года.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря у нас запланировано подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины - конец первого - начало второго квартала 2021 года. Кроме этого, мы находимся на стадии финализации договоренностей с мировыми компаниями-производителями вакцин, которые уже завершили проведение соответствующей третьей фазы клинических исследований. Это, в том числе, компания Pfizer", ‒ заявил министр.

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