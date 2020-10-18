В Минздраве рассказали, когда в Украину доставят препарат от коронавируса

Этот препарат первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания больного COVID-19 человека на стационарном лечении.
Украина уже закупила препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир", и он транспортируется в страну.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Закуплен государственным предприятием Медицинские закупки Украины. И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится", – заверил он.
По его словам, именно этот препарат первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания больного COVID-19 человека на стационарном лечении.
"И уменьшается количество летальных случаев", – добавил Ляшко.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- 13 октября компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
- 9 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп смог быстро выздороветь после заражения коронавирусом, поскольку по рекомендации медиков воспользовался препаратом в качестве эксперимента, и он оказался успешным. Для приготовления препарата использовали образцы антител трех жителей Сингапура, которые ранее болели коронавирусной инфекцией.
- 23 сентября фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.
Автор: Екатерина Трохимчук