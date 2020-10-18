В Минздраве рассказали, когда в Украину доставят препарат от коронавируса

Ляшко рассказал, когда в Украина привезут препарат от коронавируса / УНИАН

Украина уже закупила препарат для лечения коронавируса "Ремдесивир", и он транспортируется в страну.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Закуплен государственным предприятием Медицинские закупки Украины. И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится", – заверил он.

По его словам, именно этот препарат первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания больного COVID-19 человека на стационарном лечении.

"И уменьшается количество летальных случаев", – добавил Ляшко.

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