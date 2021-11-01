В Минздраве рассказали, когда ждать спада пандемии коронавируса

Коронавирус будет бушевать еще 2 недели / Getty

Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида, пишет Укринформ.

"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", - акцентировал он.

Также он ответил на вопрос по поводу ежегодной антиковидной вакцинции.

Чиновник ответил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем, но в любом случае Украина планирует обеспечить поставки вакцин от COVID-19 на следующие два года.

Читайте такжеВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус и будет ли вакцинация ежегодной, или нет. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", - добавил Комарида.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

Также в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.