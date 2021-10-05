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В Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказана

5 октября 2021, 14:54
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Главный санитарный врач объяснил, что есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.

Игорь Кузин
Игорь Кузин растолковал, кому вакцинация от коронавируса противопоказана / УНИАН

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" Кузин рассказал, что есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный - почти одна сотая от общей популяции людей", - говорит санврач.

Это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку.

Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят. Лабораторного тестирования "наперед" сейчас провести нельзя, отметил Кузин.

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Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой.

Коронавирус в Украине

23 сентября вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить.

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

viber
Минздрав новости Украины Игорь Кузин вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
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