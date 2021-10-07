В Минздраве сообщили, кто в Украине чаще умирает от коронавируса

Ляшко отметил, что от COVID-19 защищает только вакцинация / УНИАН

Смертей в Украине, вызванных последствиями коронавируса, больше всего фиксируют среди людей в возрасте от 60 лет. Подробности о том, кто из граждан больше подвержен болезни и ее влиянию, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине – люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 человек, которые умирают от COVID-19, – это пожилые люди. Не ждите беды, защитите себя и родных уже сегодня", – написал Ляшко в социальной сети Facebook.

Глава Минздрава также подчеркнул, что в Украине за последний месяц 5.7% случаев коронавируса было зарегистрировано у невакцинированных лиц. В то же время, за указанный период почти такая же цифра – 97.1% –это непривитые граждане, которых пришлось госпитализировать с диагнозом COVID-19.

Ляшко отметил, что вакцинация против коронавируса – это единственный шанс уберечься от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

"Этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и др.)", – говорится в сообщении министра.

Реклама

Как сообщал Главред, количество новых выявленных случаев COVID-19 в Украине вчера превысило 15 тыс. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 3 тыс. 541 человек, умерли – 314, выздоровели – 4 тыс. 380. Было сделано 113 тыс. 077 тестирований.

Уже 12 областей рискуют оказаться в оранжевой зоне

По свежим данным украинского Минздрава, по состоянию на сегодня, 7 октября, 12 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Так, в оранжевую зону эпидемической опасности попадают Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

При этом в некоторых регионах наблюдается даже "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области – 62.2%, Полтавской – 58.3% и Киевской – 54.6%.