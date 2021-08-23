В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса / Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что ожидать новую вспышку коронавируса в стране стоит зимой. Об этом руководитель ведомства заявил в ходе брифинга, сообщает Укринформ.

По словам министра, тенденции к росту заболеваемости в Украине отличаются от тенденций в европейских странах. К примеру, в Нидерландах заболеваемость резко возросла, но уже через несколько недель начала падать.

Но в Украине наблюдается медленный рост количества новых случаев, что похоже на прошлогоднюю динамику. Исходя из такого положения вещей, по словам Ляшко, можно ожидать вспышку новых случаев COVID-19 зимой 2021 / 2022.

"А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна ‒ февраль и март ", ‒ добавил Ляшко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Об этом заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.