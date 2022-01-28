В Минздраве уточнили сроки бустерной дозы вакцины от коронавируса

Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы.
Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не ранее, чем через шесть месяцев после второй. В отдельных случаях это возможно только через три месяца после дополнительной дозы. Это касается лишь людей с ослабленным иммунитетом, говорится в Facebook Министерства здравоохранения.
"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов", - сказано в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что рекомендации по бустерным дозам не изменились.
В частости, бустерная доза прививки положена:
- людям, прошедшим полный курс вакцинации, она вводится через 6-9 месяцев
- отдельной категории людей - иммунокомпрометированным - бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы
- дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.
Напомним, Украинцы смогут получить дополнительно 500 гривен за участие в бустерной вакцинации от коронавируса. Деньги за третью прививку можно будет получить на карточку еПоддержка. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
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