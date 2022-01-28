УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве уточнили сроки бустерной дозы вакцины от коронавируса

28 января 2022, 19:36

Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы.

Прививка
Прививка от коронавируса / pixabay

Бустерная доза вакцины от COVID должна вводиться не ранее, чем через шесть месяцев после второй. В отдельных случаях это возможно только через три месяца после дополнительной дозы. Это касается лишь людей с ослабленным иммунитетом, говорится в Facebook Министерства здравоохранения.

"Постановление КМУ №677 не касается правил получения бустерной дозы. Она регулирует вопросы, связанные с получением и использованием COVID-сертификатов", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что рекомендации по бустерным дозам не изменились.

В частости, бустерная доза прививки положена:

  • людям, прошедшим полный курс вакцинации, она вводится через 6-9 месяцев
  • отдельной категории людей - иммунокомпрометированным - бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы
  • дополнительная доза вводится тем, у кого ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний.

Напомним, Украинцы смогут получить дополнительно 500 гривен за участие в бустерной вакцинации от коронавируса. Деньги за третью прививку можно будет получить на карточку еПоддержка. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте также:

viber
новости Украины коронавирус новости карантин новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве уточнили сроки бустерной дозы вакцины от коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Это просто невыносимо: 4 знака зодиака с самым тяжелым характеромЭто просто невыносимо: 4 знака зодиака с самым тяжелым характером Гороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные датыГороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные даты Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовГороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов Предвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в домеПредвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в доме Цены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимостиЦены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимости
20:28

Диетолог пояснила, как сделать полезный для тела бутерброд

20:27

Четвертая партия помощи от США: "птица" доставила в Украину боеприпасы

20:23

Шутку шефа заценил и зарплату получил: в Киеве ищут кандидата, который посмеется над юмором директора

20:09

Нацгвардеец, устроивший стрельбу в Днепре, оставил сиротой 11-летнюю девочкуВидео

20:04

Диетолог рассказала, без каких зимних фруктов страдает организм

Реклама
19:50

"Знакомьтесь, это Уиллоу": Джилл Байден показала кошку, которая переехала в Белый дом

19:36

В Минздраве уточнили сроки бустерной дозы вакцины от коронавирусаВидео

19:25

У украинцев массово отбирают автомобили за долги: как не остаться без транспортного средства

19:07

Танки "на улицах" Киева, угроза РФ, цинизм Лаврова и СП-2: главные заявления Зеленского западным СМИ

19:00

Нардепа поймали на получении взятки: СМИ назвали его имя

18:24

"В Сочи на лыжах покататься?": Зеленский резко ответил на предложение Путина о встрече

18:16

Гороскоп на февраль 2022 для Скорпионов: в любви - "итальянские страсти", на работе - повышение

18:10

Голос країни-12: На YouTube вышел первый выпуск digital-версии спецпроекта Другий шансВидео

18:10

Президент Украины назвал наибольший риск для страны

18:07

Наша армия - не слабее уровня НАТО, наши бойцы - практики, к сожалению - Зеленский

18:07

Деньги льются рекой: знаки, которых в год Тигра не коснутся финансовые трудностиВидео

17:40

Забыла надеть верх: Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь

17:40

Ситуация не приуменьшается: Зеленский рассказал, что происходит на границе с Украиной

17:34

"Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с Байденом

17:33

Зеленский о "тайнах" Байдена: "У каждого есть свои секреты"

Реклама
17:23

Если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами, санкции "после" нам не нужны - ЗеленскийВидео

17:21

Ученые отыскали новую опасность антибиотиков для организма

17:16

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеВидео

17:16

Латвия планирует отправить в Украину военныхВидео

17:14

Во Франции объявили о переговорах Макрона с Зеленским после беседы с Путиным

17:00

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

16:51

В Республиканской партии США требуют опубликовать стенограмму разговора Байдена и ЗеленскогоВидео

16:44

Диалог Киева с "ЛДНР" и ответ РФ на "гарантии безопасности": итоги разговора Путина и Макрона

16:43

"Правительство говорит, что так лучше": в Ровно отстраняют от работы врача без COVID-сертификатаВидео

16:35

Пластиковая бабушка: 63-летняя Мадонна оголила искусственные ягодицы и пах в развратных позах

16:24

Украинцам пообещали повышение пенсий: кому и когда светят доплаты до 700 гривенВидео

16:20

"Это хороший знак": в НАТО не уверены, что Россия вторгнется в УкраинуВидео

16:05

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

15:43

"Ночью ушел из дома и не вернулся": полиция раскрыла детали о смерти Вирчиса

15:37

Лукашенко заговорил о войне Беларуси с Украиной и назвал два условияВидео

15:33

Путин послал военных медиков на границу с Украиной - The Wall Street Journal

15:16

Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции АльянсаВидео

15:11

Выплаты субсидии в Украине могут приостановить: названы условияВидео

14:55

В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и ЗеленскимВидео

14:55

Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на медВидео

Реклама
14:46

Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судьюВидео

14:42

Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрпризВидео

14:41

Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал срокиВидео

14:04

Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщинВидео

13:56

Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до мартаВидео

13:53

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлениемВидео

13:37

2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - ЛяшкоВидео

13:33

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

13:30

Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человекВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять